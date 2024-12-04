Названа возможная причина опричнины и исхода династии Рюриковичей

Иван Грозный мог страдать от нейросифилиса, на это указывают несколько исторических фактов. Именно это заболевание могло стать причиной опричнины и исхода династии Рюриковичей. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-невролог, гериатр, исследователь истории отечественной медицины Валерий Новоселов, опубликовавший ранее статью «Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей В. И. Ленина».

Одним из фактов, указывающих на сифилис у Ивана IV, является то, что он не оставил здорового потомства после рождения сына Ивана. То есть здоровым был только старший сын.

«Остальные дети либо рождались мертвыми, либо рождались больными и, соответственно, долго не жили. А ведь мы знаем, что сифилис, которым заражен один из родителей, передается ребенку. Если такие дети рождаются, то, как правило, у них происходит поражение нервной системы, и они неполноценны. Мало того, можно говорить, что и сын Иван был подвержен данному инфекционному заболеванию, так как в его останках найдено резкое превышение ртути, и он также не оставил потомства. По логике, заболевание прервало династию и было причиной исхода династии Рюриковичей», — рассказал Новоселов.

Среди других свидетельств обнаружение следов ртути в его останках, остеофитов (костные наросты на суставах, что характерно для сифилиса), изменения в поведении, которые совпадают с воздействием применявшейся для лечения сифилиса в те времена ртути и характерны для больных на определенной стадии развития болезни.

«Еще одним характерным признаком сифилиса можно назвать симптомокомплекс с периодически возникающими истощающими головными болями, от которых страдал Иван Грозный. подозрительно также большое количество браков царя, не характерное для православных правителей России. Это изменение полового поведения, — сексуальная расторможенность, — тоже может быть косвенным признаком сифилиса. Сегодня мы таких пациентов не встретим, но раньше это наблюдалось достаточно часто», — заключил специалист.

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