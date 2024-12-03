Установлено, был ли Алексей Толстой родственником Льва Толстого

Ученые Genotek провели генетическое исследование и доказали происхождение писателя Алексея Толстого от графского рода Толстых, развеяв сомнения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в медико-генетическом центре.

Более 100 лет не утихают споры о происхождении писателя Алексея Толстого. Его мать, беременная, ушла от графа Николая Александровича Толстого к мелкопоместному дворянину Бострому. До 17 лет писатель носил фамилию Бостром и не знал ничего об отце-графе. Однако позже ему удалось восстановить фамилию и титул. Несмотря на это, историки по-прежнему сомневаются в происхождении писателя.

Чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе, сотрудники Genotek провели генетическое исследование, сравнив геномы внуков писателя с геномом Ольги Мстиславовны Толстой, которая является дочерью старшего брата писателя, рожденного от графа Толстого. Им удалось доказать, что Алексей Толстой и его потомки, включая сына Татьяны Толстой Артемия Лебедева, действительно принадлежат к династии Толстых.

«В лаборатории Genotek мы провели исследование генома Дениса Дмитриевича Толстого, внука по отцовской линии писателя Алексея Толстого. Была определена его Y-хромосомная гаплогруппа – I-FTC22908 (передается всегда по мужской линии). Ранее было установлено, что к этой же гаплогруппе относятся и другие представители династии Толстых, включая писателя Льва Николаевича Толстого. Мы также выявили значимые совпадения аутосомной ДНК между Татьяной Толстой, Артемием Лебедевым, потомками Алексея Толстого, и представителями династии Толстых. Полученные результаты позволяют утверждать, что отцом писателя Алексея Толстого был именно граф Николай Толстой, а не Алексей Бостром», — прокомментировал «Газете.Ru» директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Ранее историк медицины назвал семь признаков того, что у Ивана Грозного был сифилис.