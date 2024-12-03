В России предложили брать у пациента клетки крови, нагружать их лекарствами и возвращать в тело для лечения рака

Российские ученые предложили использовать особый вид лейкоцитов — нейтрофилы — в качестве носителей лекарственных наночастиц для борьбы со злокачественными опухолями. Исследование открывает новые перспективы в разработке эффективных способов лечения онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

Для диагностики и терапии рака можно использовать различные наночастицы. Они помогают доставить лекарства прямо в опухоль, но достижение требуемой концентрации — сложная задача. Одно из решений проблемы доставки — использование нейтрофилов.

«Есть два подхода: первый — загрузить клетки наночастицами вне организма, а затем вернуть их обратно, второй — ввести наночастицы напрямую в организм, чтобы клетки сами захватили их и доставили к опухоли. Многообещающими «курьерами» считаются нейтрофилы. Этот вид лейкоцитов, составляющий большую часть иммунной системы, способен проникать через сосуды и перемещаться по телу на дальние расстояния в ответ на воспаление или опухоль», — рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, заведующий лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ МИСИС Максим Абакумов.

Но есть и сложности: некоторые покрытия на наночастицах могут мешать работе нейтрофилов. Материал, размер и форма сильно влияют на взаимодействие с этим видом лейкоцитов — некоторые виды частиц могут их повредить. Кроме того, клетки крови живут недолго, поэтому их нужно быстро собрать, поместить на них лекарство и вернуть в организм пациента.

Исследователи выяснили, что наночастицы магнетита (широко распространённого минерала черного цвета, обладающего магнитными свойствами) могут захватываться нейтрофилами для переноса в опухоль. Сополимерные частицы тоже собираются клетками крови. А вот липосомы нейтрофилами не захватываются, но сами лейкоциты способствуют доставке сфер в опухоль с помощью механизмов микро- и макроутечек — нарушений целостности сосудистых стенок новообразований, что позволяет лекарственным веществам попадать прямо в ткани.

Каждый тип наночастиц по-разному ведет себя в кровеносных сосудах. Из-за этого отличается скорость и эффективность доставки лекарств в опухоли вместе с нейтрофилами. В дальнейшем ученые планируют определить ключевые параметры наночастиц, определяющие механизм, по которому будет происходить взаимодействие с нейтрофилами.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ.

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