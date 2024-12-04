Ученые разгадали тайну, как форма крыльев птиц влияет на жизнь на островах

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что форма крыльев птиц играет важную роль в формировании биоразнообразия на островах. Работа опубликована в журнале Ecology Letters (EL).

Результаты работы ученых ставят под сомнение традиционные теории островной биогеографии, которые ранее учитывали только размер и изоляцию островов как основные факторы разнообразия видов. Ученые выяснили, что способность местных птиц к длительным перелетам, играет не менее важную роль.

Используя массив данных о более чем 6700 видах птиц, обитающих на 3894 островах, исследователи оценивали зависимости между числом видов и размерами островов, учитывая так называемый индекс крыльев. Этот показатель отражает, насколько «заострены» крылья птицы. Птицы с более высоким индексом, например, стрижи и колибри, способны к дальним перелетам, что позволяет им достигать более удаленных островов и способствовать увеличению биоразнообразия. В то же время, птицы с низким индексом, такие как казуары, летают редко и ограниченно.

Результаты исследования показывают, что в регионах, где птицы обладают хорошей способностью к расселению, увеличение размера острова меньше влияет на рост числа видов. Наоборот, на островах, где обитают малоподвижные виды, увеличение размера приводит к значительному приросту биоразнообразия.

Исследование подчеркивает важность биологических характеристик в формировании экосистем и открывает новые перспективы для изучения механизмов, влияющих на жизнь на островах.

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