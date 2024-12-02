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Ученые воссоздали молекулу антибиотика, найденную в кратере вулкана

ACIE: синтезирован антибиотик, обнаруженный в вулкане в Камеруне 50 лет назад

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Японские химики успешно воссоздали молекулы антибиотиков, обнаруженных в вулканической почве Камеруна полвека назад. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

В 1974 году немецкий химик Аксель Цек и его коллега из Турции Митхат Мардин обнаружили, что пигменты, производимые обитающей в вулкане бактерией Streptomyces arenae, обладают антимикробными свойствами. Однако синтез полезных соединений оказался слишком сложной задачей для того времени.

Исследователи из Института науки в Токио применили метод ретросинтетического анализа. Этот подход предполагает постепенное создание целевой молекулы, начиная с её базовых элементов. Учёные разработали последовательность химических реакций, которая позволила с точностью соединить полученную молекулу антибиотика с другими компонентами без потери функциональности.

Для проверки результата синтезированные соединения сравнили с природными аналогами из вулканической почвы, используя спектральный анализ.

«Спектры синтетических соединений полностью совпали с природными, что подтверждает идентичность их структуры,» — отметил руководитель исследования Ёшио Андо. — «Теперь эти антибиотики можно производить в больших масштабах, без необходимости добычи природного сырья из вулканов.»

Исследование открывает новые горизонты для создания для синтеза других сложных органических соединений и создания новых препаратов для лечения инфекционных заболеваний.

Ранее ученые узнали, как микробам удается уклоняться от антибиотиков.

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