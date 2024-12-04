Нарушения сна могут говорить о проблемах с печенью, выяснили ученые

Ученые из Базельского университета установили, что прерывистый ночной сон может быть связан с метаболическим стеатогепатитом (ранее известным как неалкогольная жировая болезнь печени). Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Network Physiology.

Распространенность метаболического стеатогепатита — заболевания печени, связанного с нарушением обмена веществ, стремительно растет по всему миру. Темпы заболеваемости увеличиваются из-за приверженности населения пассивному образу жизни и лишнего веса.

Метаболический стеатогепатит повышает риск развития различных заболеваний, включая диабет, рак, хроническую болезнь почек, сердечно-сосудистые заболевания и потерю мышечной массы с возрастом. Ранее исследования указывали на связь между нарушениями циркадных ритмов и развитием этого заболевания, однако Американская академия медицины сна рекомендовала использовать объективные методы, а не субъективные опросники, для подтверждения этой гипотезы.

Новое исследование, в котором приняли участие 46 пациентов с различными формами метаболического стеатогепатита, а также две контрольные группы, показал важные результаты. Добровольцам, помимо клинических обследований, был предложен актограф (специальный прибор) для мониторинга сна, физической активности и температуры тела.

Результаты показали, что лица с метаболическим стеатогепатитом просыпались на 55% чаще по ночам и оставались бодрствующими на 113% дольше после того, как ложились в кровать, по сравнению со здоровыми участниками. Также эти пациенты чаще и дольше спали днем.

Ученые предполагают, что связь между повреждениями печени и нарушениями сна может быть обусловлена генетическими факторами, внешними воздействиями и активацией иммунных реакций, связанных с ожирением и метаболическим синдромом.

Ранее ученые раскрыли биологические причины сонливости человека.