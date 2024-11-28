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По глазам можно предсказать развитие деменции, выяснили ученые

Conversation: снижение зрения предсказывает деменцию за 12 лет до диагноза

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Shutterstock

Новая работа ученых из Университета Лафборо доказала, что снижение зрительной чувствительности может стать ранним предвестником деменции за 12 лет до ее проявления. О результатах сообщает портал The Conversation.

Исследование проводилось на группе из 8623 здоровых жителей Норфолка, Великобритания. В ходе длительного наблюдения у 537 участников была диагностирована деменция. Ученые обнаружили, что те, у кого впоследствии развилась болезнь, демонстрировали заметно худшие результаты в тестах на зрительную чувствительность.

Для теста участникам предлагалось нажимать кнопку, как только они видели формирующийся треугольник среди движущихся точек. Люди, предрасположенные к деменции, реагировали медленнее.

Учёные предполагают, что снижение зрительной чувствительности связано с ранними поражениями мозга. Токсичные амилоидные бляшки, которые накапливаются в нейронах мозга при болезни Альцгеймера и нарушают их работу, могут сначала повреждать участки, отвечающие за зрение, а уже после затронуть зоны, связанные с памятью.

Развитие технологий слежения за движением глаз может открыть новые возможности для ранней диагностики деменции. Пока эти технологии остаются дорогими и недоступными за пределами лабораторий. Тем не менее, исследователи видят перспективы в разработке новых методов лечения заболевания.

Результаты исследования подчеркивают важность регулярных проверок зрения как способа раннего обнаружения потенциальных когнитивных проблем. Новые методы смогут замедлить или предотвратить развитие деменции, значительно улучшив качество жизни пожилых людей.

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