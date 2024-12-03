Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой Земли и не нанес ущерба

Потенциально опасный астероид COWEPC5 при приближении к Земле прошел над атмосферой и не нанес какого-либо ущерба. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС Якутии.

«К счастью, астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность, однако их участие не потребовалось. Жители Олекминского и Ленского районов могли наблюдать в небе кометоподобный хвост и вспышки.

Перед этим «Роскосмос» предупредил о потенциально опасном астероиде, который войдет в атмосферу Земли вечером 3 декабря. Ожидалось, что космический объект начнет непосредственное приближение к поверхности планеты в 19:15 мск. Его габариты оценивались от 0,5 до 2 метров в диаметре. Масса и состав не уточнялись.

Ранее сообщалось о приближении к Земле двух других потенциально опасных астероидов.