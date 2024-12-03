Ученые обновили рекомендации по приему витамина D

Большинству людей нужно принимать 400–600 МЕ (международных единиц) витамина D в день. Однако пожилые люди, беременные женщины, лица с преддиабетом и подростки нуждаются в большем количестве. К таким выводам пришла экспертная группа, созданная Эндокринологическим обществом и возглавляемая преподавателями Медицинской школы Университета Тафтса. Рекомендации опубликованы на сайте Tufts University (TUni).

Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для роста костей. Помимо строительной функции, витамин выполняет защитную: сокращает рост раковых клеток, помогает иммунитету бороться с инфекциями и снижает воспаление в организме.

Чтобы установить более точные нормы потребления этого вещества, ученые проанализировали множество ранее опубликованных исследований, в которых участвовали люди разных полов и возрастов. Комиссия пришла к выводу, что люди из четырех конкретных групп могут получить определенную пользу для здоровья, принимая витамин D в высоких дозах.

Оказалось, что витамин D снижает риск преэклампсии (опасного повышения давления во время беременности), угрожающего здоровью матери и плода. Витамин D также снижает риск внутриутробной смертности, преждевременных родов и неонатальной смертности. По мнению ученых, беременным женщинам в среднем требуется 2500 МЕ витамина D в день.

Повышенное потребление витамина D потенциально снижает риск респираторных инфекций у подростков — им необходимо около 1200 МЕ вещества в день. Пожилые люди в возрасте 75 лет и старше также отличаются повышенной потребностью в витамине D. Некоторые исследования, включенные в обзор, показали, что добавки на основе этого вещества снижают риск преждевременного ухода из жизни. Предполагаемая доза для лиц старше 75 составляет примерно 900 МЕ в день.

Витамин D также может стать новым средством для снижения риска развития диабета у взрослых с преддиабетом — им необходимо потреблять примерно 3500 МЕ в день.

Ученые добавили, что для нормального усвоения кальция и поддержания здоровья костей всем остальным людям рекомендуется ежедневно принимать добавки с дозировкой 400–600 МЕ.

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