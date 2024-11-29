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Описана опасность БАДов с витамином Е

Врач Резник: витамин Е в БАДах может спровоцировать рак

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

В биологически активных добавках витамин Е может быть в достаточно большой дозе, из-за чего легко столкнуться с его передозировкой и неблагоприятными побочными эффектами, в том числе развитием рака, рассказала «Газете.Ru» заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) Елена Резник.

Витамин Е или токоферол — один из антиоксидантов, которые защищают наш организм от свободных радикалов, активных радикалов кислорода, повреждающих мембраны клеток и различные ткани. Он также помогает нормальному функционированию печени и кишечника.

«Витамин E связан с раком предстательной железы. Использовать бесконтрольно, без назначения врача большие дозы препарата не рекомендуется. Все дозы индивидуальны и перед назначением необходимо проконсультироваться с доктором, чтобы учесть все особенности конкретного пациента. Здоровому человеку в сутки достаточно 15 мг витамина Е», – рассказала врач.

Витамин Е защищает клетки печени, поскольку является антиоксидантом. Поэтому с его помощью можно бороться с неалкогольной жировой болезни печени.

«Данный витамин вошел в клинические рекомендации Министерства здравоохранения по лечению таких пациентов. Однако он показан не всем пациентам, а только тем, кто имеет прогрессирующий фиброз печени. Также он применяется в составе комбинированной терапии с урсодезоксихолевой кислотой, если монотерапия неэффективна», – рассказала специалист.

Ранее врач объяснила, как дефицит железа связан с молочницей.

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