Ученые раскрыли тайну узоров на древних иберийских табличках

Американские археологи из Университета штата Айова узнали вероятное назначение гравированных сланцевых табличек позднего неолита и медного века (3200–2200 гг. до нашей эры), найденных на землях Пиренейского полуострова. Исследование опубликовано в научном издании European Journal of Archaeology (EJA).

Таблички обнаруживали в различных иберийских гробницах и захоронениях начиная с 1800-х годов. Сегодня известно более 1600 таких артефактов. Как правило, они представляют плоскую каменную поверхность размером с ладонь, покрытую тонкими геометрическими узорами.

Археологи много лет вели дискуссии о назначении этих предметов. Выдвигались разные теории — от защитных амулетов до детских изображений сов.

В новом исследовании специалисты пришли к выводу, что таблички были одной из наиболее ранних дописьменных форм генеалогических записей, а покрывавшие ее узоры — чем-то вроде геральдических эмблем тех или иных семей.

Команда проанализировала 657 артефактов, чтобы проверить свою гипотезу. Предметы характеризовались наличием верха, обычно украшенного перевернутыми буквами «V», лучами и другими элементами. Они также имели основание, где располагались различные горизонтальные узоры: зигзаги, треугольники или елочки. Верх и низ разделала полоса, иногда пустая или заполненная небольшими треугольниками или штриховкой.

По мнению ученых, базовый дизайн мог указывать на конкретную родословную или клан. В то же время количество регистров (строк с узорами) представляло генеалогическое расстояние от предка-основателя. Таким образом, человек, родившийся в «зигзагообразном клане» и находящийся на расстоянии четырех поколений от основателя этого клана, может иметь доску с четырьмя зигзагообразными регистрами в ее основании.

Древние исследования ДНК не могли быть использованы для доказательства этих гипотез, поскольку большинство людей, погребенных с табличками, не имеют достаточно хорошо сохранившихся скелетных останков. Вместо этого исследователи использовали статистический анализ, чтобы определить, существует ли связь между регистрами сланцев, географическим распределением и размером могилы.

Исследователи обнаружили корреляцию между количеством регистров и расстоянием от Алентежу (региона происхождения самых ранних табличек).

Это означает, что по мере того, как последующие поколения семей расходились из региона и удалялись все дальше, их количество регистров синхронно увеличивалось.

Также выяснилось, что существует положительная корреляция между размером памятника/гробницы и количеством плит. Поскольку более крупные, более роскошные гробницы требовали больше труда для строительства, вполне вероятно, что люди, погребенные в этих гробницах, были из богатых или элитных семей.

Ранее ученые нашли древнейший известный алфавит в одной из сирийских гробниц.