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Ученые нашли древнейший известный алфавит в сирийской гробнице

ASOR: в Сирии обнаружены 4400-летние глиняные цилиндры с образцами письменности

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Glenn Schwartz, Johns Hopkins University/phys.org

Американские археологи из Университета Джона Хопкинса нашли древнейший на сегодня пример алфавитной письменности в истории человечества в ходе раскопок гробницы на территории Сирии. Открытие представили на ежегодном собрании Американского общества зарубежных исследований (ASOR).

Ученые обнаружили покрытые символами глиняные цилиндры длиной с человеческий палец в захоронении бронзового века в месте Умм-эль-Марра, где располагался один из древнейших городов Ближнего Востока.

Кроме того, там же были найдены шесть скелетов, золотые и серебряные украшения, кухонная утварь, наконечник копья и целые керамические сосуды.

Радиоуглеродное датирование показало, что алфавитные цилиндры были созданы около 2400 года до нашей эры, что примерно на 500 лет старше самых старых известных примеров письменности.

«Раньше ученые считали, что алфавит был изобретен в Египте или в окружавшем его регионе где-то после 1900 года до нашей эры. Но найденные артефакты старше и относятся к другой области. Это заставляет предположить, что история происхождения алфавита была не такой, как принято думать», — отметил автор исследования, профессор Гленн Шварц.

Ранее археологи нашли в Турции древний амулет с изображением царя Соломона, пронзающего дьявола копьем.

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