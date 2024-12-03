В Японии зафиксировали самую теплую осень в истории наблюдений

Осень 2024 года в Японии стала самой теплой с момента начала сбора статистики в 1898 году. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

По данным метеорологического агентства Японии, средняя осенняя температура была на 1,97°C выше климатической нормы, что сделало период с сентября по ноябрь самым жарким в истории наблюдений.

В столице Японии Токио минувшей осенью было на 2,4°C теплее обычного, в расположенном в центре страны городе Нагоя — на 2,9°C градуса, а в Саппоро на северном острове Хоккайдо — на 1,2°C.

Из-за погоды в стране задержалось наступление осеннего сезона листопада, когда туристы приезжают посмотреть, как листья окрашиваются в яркие красные и желтые цвета.

В Киото железнодорожная компания, известная тем, что запускает поезда через леса из подсвеченных кленов по ночам, расширила свой график, поскольку цвет листьев меняется не так быстро, как обычно.

Кроме того, лето 2024 года в Японии стало самым жарким за всю историю наблюдений.

Ранее из-за аномально теплой погоды в Японии снег на вершине горы Фудзияма не выпал до конца октября впервые за 130 лет.