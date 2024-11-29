Врач объяснил, может ли операция по подтяжке век повредить зрение

После блефаропластики (операции по подтяжке век) у пациента может наблюдаться снижение остроты зрения, появление синдрома сухого глаза и повышенной чувствительности к свету. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог Клиники микрохирургии глаза «АйМед» Кирилл Светлаков.

«В послеоперационный период действительно возможно небольшое снижение остроты зрения. Прежде всего, это связано с отеками и гематомами. Из-за них человек видит все вокруг слегка размыто, но в течение двух недель все восстанавливается, по мере уменьшения отечности. Некоторые пациенты могут испытывать сухость в глазах, особенно те, у кого есть предрасположенность к синдрому сухого глаза. Причина та же», – рассказал врач.

Кроме того, иногда после процедуры глаза становятся более чувствительны к свету из-за отека. В таком случае пациенту необходимо отдыхать в полутемном помещении, постепенно увеличивая количество и яркость источников света.

«Чтобы избежать осложнений и ускорить заживление, необходимо тщательно следить за гигиеной швов. Глаза после операции не нужно тереть и трогать грязными руками. В первые недели после операции запрещены физические нагрузки. Откажитесь от декоративной косметики на 2-3 недели после блефаропластики. Увлажнять глаза допустимо только специальными каплями, выписанные вашим врачом. Если пациент уже может выходить на улицу, то обязательно нужно защищать глаза темными очками и стараться ходить по затемненным улицам», – заключил врач.

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