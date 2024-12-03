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Мышам ввели гены, древнее чем сама жизнь

NC: созданы мыши с генами, существовавшими до появления многоклеточных организмов

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Paulpixs/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Гонконгского университета и других научных учреждений впервые внедрили гены одноклеточного организма — хоанофлагеллаты — в геном мышей. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NC).

Хоанофлагеллаты — микроскопические организмы, близкие родственники животных. Они обладают генами, схожими с теми, что отвечают за способность стволовых клеток у млекопитающих превращаться в различные типы тканей. Ученые заменили у мышей один из этих генов, Sox2, на его аналог из хоанофлагеллаты.

Оказалось, что внедренный ген успешно выполняет свою функцию: из стволовых клеток, созданных с помощью «древнего» гена, родились мыши с темными глазами и пятнистой шерстью, указывающими на их смешанное генетическое наследие.

«Результаты доказывают, что ключевые гены, связанные с образованием стволовых клеток, существовали задолго до появления многоклеточных организмов,» — объясняет генетик Алекс де Мендоса, руководитель проекта.

Это подтверждает гипотезу о том, что механизмы, лежащие в основе образования сложных тел, могли развиваться еще на этапе одноклеточной жизни. А значит, эволюция многоклеточных организмов стала возможной благодаря адаптации уже существующих генетических инструментов.

Открытие имеет потенциал для применения в области стволовой терапии и предоставляет новые данные о процессе эволюции сложной жизни на Земле.

Ранее ученые нашли моллюсков, превративших свои раковины в аналог оптоволоконных кабелей.

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