Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли моллюсков, превративших свои раковины в аналог оптоволоконных кабелей

NatComms: моллюски-сердцевидки освещают полезные водоросли через оптоволокно

close
Dakota McCoy

Американские ученые из Стэнфордского университета и Университета Дьюка обнаружили, что морские сердцевидные моллюски (Corculum cardissa) используют структуры, аналогичные оптоволоконным кабелям для передачи информации. С их помощью животные освещают свои раковины. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Моллюски-сердцевидки, или кардииды, как ясно из названия, получили свое имя за форму, напоминающую символическое изображение сердца.

В новом исследовании специалисты использовали электронную и лазерную микроскопию наряду с компьютерным моделированием, выявив особые полупрозрачные области в раковинах кардиидов. Эти участки состоят из тонких нитей, собранных в пучки и пропускающих свет глубоко внутрь ракушек.

Сердцевидки, обитающие в теплых экваториальных водах Индо-Тихоокеанского региона, вступают в симбиотические отношения с микроводорослями динофлагеллянтами. Моллюски дают микроорганизмам безопасное место для жизни, а взамен получают сахара, которые водоросли вырабатывают в процессе фотосинтеза.

Однако фотосинтез невозможен без света. Поэтому сердцевидки создали в своих раковинах световые окна, позволяющие их растительным компаньоном процветать в спокойной среде.

Исследователи обнаружили, что под каждым окном находятся крошечные полупрозрачные выпуклости размером меньше песчинки, которые выполняют функцию линз, концентрируя солнечный свет в луч, проникающий внутрь моллюска, где обитают водоросли.

«Я представляю себе это как некий органический собор с витражными окнами, свет из которого падает на прихожан», — отметил старший автор работы, профессор биологии Сонке Йонсен из Университета Дьюка.

Компьютерное моделирование показало, что размер, форма и ориентация волокон пропускают больше света внутрь кардиидов, чем другие возможные конструкции. В частности, они пропускают свет в синем и красном диапазонах — оптимальных длинах волн для фотосинтеза — но, по-видимому, блокируют проникновение ультрафиолетового излучения в свои оболочки, где оно в противном случае могло бы повредить их ДНК.

По словам исследователей, крайне эффективная структура световых окон моллюсков-сердцевидок может лечь в основу новых способов проектирования оптоволоконных кабелей.

Ранее ученые впервые изучили и показали глубоководного морского слизня, почти четверть века ускользавшего от биологов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами