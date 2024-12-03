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Подводный горный хребет образовался удивительным способом, выяснили ученые

Nature: подводный хребет в Индийском океане был создан движущимся горячим пятном

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Международная группа ученых выяснила, что один из крупнейших подводных хребтов Земли — Найнтиист, скрытый под водами Индийского океана, был сформирован «движущимся» горячим пятном в мантии Земли. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

В Индийском океане скрывается горный хребет, протянувшийся на 5000 километров — длиннее североамериканских Скалистых гор. Однако его вершины полностью затоплены, а возраст варьируется от 43 до 83 миллионов лет.

Обычно такие подводные горные цепи создаются горячими пятнами — зонами интенсивного теплового потока в мантии Земли, которые расплавляют породы и вызывают извержения вулканов. Ранее считалось, что горячие пятна остаются неподвижными, а вулканические цепи образуются из-за движения тектонических плит над ними. Однако анализ показал, что горячее пятно, сформировавшее хребет Найнтиист, само перемещалось.

«Мы доказали, что горячие пятна могут перемещаться, а не оставаться неподвижными, как считалось ранее», — сообщил геолог Фред Журдан, один из авторов исследования.

Понять, почему горячее пятно двигалось именно так, пока сложно, но это открытие помогает уточнять модели движения континентов и формирования океанов. Оно также опровергает традиционные представления о природе горячих пятен.

«Теперь мы можем точнее реконструировать древние движения плит Земли и глубже понять процессы, происходившие миллионы лет назад», — добавил Журдан.

Ранее ученые раскрыли тайну исчезновения Средиземного моря миллионы лет назад.

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