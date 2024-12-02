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Учёные раскрыли тайну исчезновения Средиземного моря миллионы лет назад

Nature: 70% Средиземного моря испарились 5,5 млн лет назад в два этапа

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unsplash.com

Около 5,5 миллиона лет назад Средиземное море почти полностью испарилось. Международная команда ученых доказала, что событие произошло в два этапа и подробно описала каждый из них, а причинами стало отсутствие притока пресной воды. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи использовали изотопы хлора в соли, осевшей на дне моря, а также построили числовые модели и симуляции, чтобы выяснить, когда, где и как было утрачено 70% воды Средиземного моря. Оказалось, первый этап испарения длился 35 тысяч лет и был связан с ограничением потока воды между Средиземным морем и Атлантическим океаном через современный Гибралтарский пролив. Из-за отсутствия притока пресной воды уровень солёности рос, а испарение усиливалось.

На втором этапе, который продолжался ещё 10 тысяч лет, Средиземное море оказалось полностью изолированным. Это привело к ещё более интенсивному испарению и падению уровня воды на 2,1 километра в некоторых районах, что открывало подводный хребет через пролив Сицилия и фактически разделяло море на две части, создавая наземный мост между Африкой и Европой.

Процесс вызвал значительное снижение уровня воды в восточной части Средиземного моря, где происходило образование самых крупных солевых отложений. Такие изменения оказывали планетарное воздействие, изменяя климатические условия и влияя на осадки в окружающих районах.

Учёные утверждают, что хотя они не углублялись в причины изоляции Средиземного моря, поздний миоцен был временем значительных тектонических активностей, которые, вероятно, сыграли свою роль в испарении моря.

Открытие не только проливают свет на геологическую историю Средиземного моря, но и открывают новые перспективы для понимания более широких климатических и биологических изменений в этом регионе и за его пределами.

Ранее ученые узнали подробности столкновений континентов, породивших Альпы и Гималаи.

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