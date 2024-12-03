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Ученые создали новую муку для приготовления полезной выпечки

FIM: добавление порошка лемонграсса в выпечку делает выпечку вкуснее и полезнее

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Rmdhn.co/Shutterstock/FOTODOM

Группа исследователей из Пакистана изучила свойства лемонграсса и нашла способ улучшить его использование в пищевой промышленности. Согласно результатам исследования, добавление порошка лемонграсса в выпечку может значительно повысить ее питательную ценность. Работа опубликована в журнале Future Integrative Medicine (FIM).

Лемонграсс (Cymbopogon citratus) — это удивительное ароматическое и лекарственное растение, известное своими уникальными свойствами. В традиционной медицине многих стран его используют благодаря богатому составу, который включает антиоксиданты, витамины и эфирные масла. Лемонграсс ценят за его антимикробное, противовоспалительное и успокаивающее действие, а также за способность поддерживать здоровье сердца и пищеварительной системы.

В ходе эксперимента ученые высушили растение и превратили его в порошок, а затем сравнили его состав с пшеничной мукой. Результаты показали, что лемонграсс содержит больше клетчатки (8,34%) и золы (7,26%), а также богат важными минералами: кальцием (36,80 мг/100 г), магнием (64,89 мг/100 г), калием (54,65 мг/100 г), железом (12,68 мг/100 г) и цинком (8,46 мг/100 г).

Затем ученые экспериментировали с добавлением порошка лемонграсса в пшеничную муку в пропорциях для создания питательного печенья. Оказалось, что лемонграсс не только делает выпечку полезнее, но и значительно улучшает ее вкус.

Добавление лемонграсса улучшает химический состав выпечки и повышает ее антиоксидантную ценность. Это открывает новые горизонты для разработки функциональных продуктов питания, которые одновременно приносят пользу и радуют вкусом.

Ранее ученые назвали добавку, подавляющую опасное воспаление в жировой ткани.

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