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Названа добавка, подавляющая опасное воспаление в жировой ткани

SciReр: добавки омега-3 защищают от воспаления жировой ткани и диабета

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valerii vysotkov/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Монреальского университета (Канада) установили, что добавки с омега-3 жирными кислотами эффективно подавляют воспаление жировой ткани и «разрывают» его связь с факторами риска диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Ученые объяснили, что у людей с высоким уровнем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известным как «плохой холестерин», в жировой ткани наблюдается более выраженное воспаление. Этот избыток ЛПНП в крови связан с нарушениями углеводного и жирового обмена, которые увеличивают риск развития диабета второго типа. Ранее исследования показали, что добавки с омега-3 жирными кислотами из рыбьего жира могут эффективно подавлять воспаление жировой ткани, вызванное высоким уровнем ЛПНП.

Чтобы проверить, может ли прием омега-3 снизить риск сахарного диабета, ученые провели клиническое исследование с участием 40 здоровых добровольцев в период с 2013 по 2019 год. 33 участника принимали добавки с омега-3, содержащие 2,7 г эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот в день — дозу, рекомендованную министерством здравоохранения Канады. Эти полиненасыщенные жирные кислоты играют ключевую роль в функционировании организма.

Результаты исследования показали, что омега-3 жирные кислоты улучшали секрецию инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы в крови и способствовали выведению жира из крови после употребления пищи с высоким содержанием жиров. Также добавки с омега-3 снижали воспаление в жировой ткани, вызванное ЛПНП, и устраняли связь между воспалением жировой ткани и рядом факторов риска диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем выше был уровень ЭПК и ДГК в крови, тем эффективнее было воздействие на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительно ученые подтвердили эти результаты в лабораторных экспериментах, воспроизведя эффекты омега-3 на клеточных культурах, используя ЛПНП, жировую ткань и омега-3 из крови испытуемых.

Ранее были названы продукты, защищающие от инсульта.

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