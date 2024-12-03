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Назван простой способ оценки состояния суставов и сердца

Daily Mail: умение прыгать на месте без перерыва говорит о хорошем здоровье

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Shutterstock

В возрасте 35 лет мужчины с хорошей физической подготовкой и здоровыми суставами должны уметь совершать 50–60 прыжков на месте с подъемом рук без перерыва. Для женщин количество повторений сокращается до 40–50. Об этом изданию Daily Mail рассказала физиотерапевт из США Келли Стерм.

Прыжки на месте — это эффективное упражнение, которое сочетает кардионагрузку и силовую тренировку. Оно укрепляет сердце и активирует большинство крупных групп мышц. Врач пояснила, что для выполнения упражнения нужно стоять прямо, поставив ноги вместе, руки опустить вниз, ладони прижать к бокам, а носки направить вперед. Затем, слегка согнув колени, следует прыгнуть вверх, расставив ноги в стороны и подняв разведенные руки над головой.

Количество прыжков, которые человек может выполнить без дискомфорта, зависит от уровня физической подготовки, состояния суставов и возраста. С возрастом мышечная масса уменьшается, что снижает выносливость и взрывную силу, необходимые для выполнения прыжков. Кроме того, старение влияет на проприоцепцию — восприятие положения тела в пространстве, из-за чего динамические упражнения становятся более сложными.

По словам врача, для 25-летних мужчин и женщин нормы прыжков следующие: мужчины должны выполнять 60-70 прыжков без перерыва, женщины — 50-60. К 35 годам эти цифры снижаются: мужчины должны стремиться к 50-60 прыжкам, женщины — к 40-50. К 45 годам мужчины должны делать 40-50 прыжков, женщины — 30-40. В возрасте 55 лет целевой диапазон для мужчин и женщин составляет от 30 до 40 и от 20 до 30 соответственно. В пожилом возрасте количество повторений сокращается до 20-30 для мужчин и 15-20 для женщин.

Ранее ученые выяснили, сколько часов в день можно сидеть без вреда для сердца.

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