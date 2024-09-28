Ученые нашли органические молекулы, способные уцелеть на Венере

Американские астробиологи из Чикагского университета обнаружили набор органических молекул, которые могут существовать в суровых условиях Венеры и способствовать возникновению жизни. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Среди каменистых планет Венера имеет самую большую по объему атмосферу. Таким образом, хотя ее поверхность негостеприимна, в ее атмосфере есть области, которые больше всего похожи на Землю, чем где-либо еще в Солнечной системе.

В новом исследовании команда протестировала различные строительные блоки в условиях, подобных венерианским, чтобы увидеть, смогут ли они выдержать опасную природу планеты.

Ученые сосредоточились на липидах — основе мембраной структуры живых клеток. Специалисты поместили липиды в пробирки и подвергли их воздействию серной кислоты, из которой состоят облака Венеры.

Результаты показали, что некоторые липиды не только растворяются в серной кислоте, но и образовывают структуры в агрессивной среде.

Исследователи пришли к выводу, что некоторые аспекты органической жизни могут использовать серную кислоту вместо воды для поддержания биологических процессов.

«Продемонстрировав стабильность липидных мембран в этом агрессивном растворителе, мы сделали значительный шаг вперед в изучении потенциальной пригодности для жизни концентрированной сернокислотной облачной среды на Венере», — заключили авторы статьи.

Ранее ученые нашли на Венере биомаркеры жизни.