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Ученые нашли новый способ возвращения подвижности парализованным пациентам

NatMed: стимуляция гипоталамуса позволила ходить людям с травмами спинного мозга

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Depositphotos

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны нашли способ вернуть подвижность людям, которые десятилетиями оставались парализованными из-за повреждений спинного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Команда применила глубокую стимуляцию к латеральному гипоталамусу, испытав методику на двух пациентах с травмами спинного мозга.

Один из участников эксперимента с 2006 года находился в инвалидном кресле после несчастного случая во время катания на горных лыжах. Терапия позволила ему ходить на небольшие расстояния и увеличила общую подвижность.

По словам авторов открытия, стимуляция гипоталамуса затрагивает неожиданный нейронный путь, который ранее не рассматривался для восстановления двигательной активности.

Ученые обнаружили связь между латеральным гипоталамусом и моторикой в ходе проекта по картированию мозга и установлению ролей его отделов. Сначала специалисты провели испытания на животных, после чего перешли к клиническим тестам на людях.

Исследователи добавили, что стимуляция гипоталамуса дает мгновенный эффект, за счет которого к парализованным пациентам сразу возвращается утраченная чувствительность нижних конечностей.

Ранее ученые предложили новый метод лечения заболеваний нервной системы.

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