Ученые предложили новый метод лечения заболеваний нервной системы

Ученые из Медицинской школы Duke-NUS и Национального университета Сингапура (NUS) открыли новый способ пробуждения спящих нервных стволовых клеток в мозге. Такая терапия может лечь в основу новых методов лечения деменции, аутизма и церебрального паралича. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Исследователи объяснили, что в мозге взрослого млекопитающего большинство нервных стволовых клеток (которые могут трансформироваться в различные типы клеток мозга), остаются бездействующими до тех пор, пока не получат специфические сигналы, которые их активируют. После пробуждения они начинают производить новые нейроны, способствуя развитию мозга.

Дефекты активации нервных стволовых клеток связаны с возрастным снижением когнитивных способностей и расстройствами развития нервной системы, которые приводят к нарушениям когнитивных способностей, адаптивного поведения и психомоторных навыков, а также к проблемам в общении.

Чтобы изучить пути активации «спящих» стволовых клеток, ученые провели серию экспериментов на плодовых мушках. Оказалось, что для пробуждения нервных клеток важны астроциты — другой тип вспомогательных клеток мозга. Исследователи заметили, что астроциты выделяют тип сигнального белка, называемый свернутой гаструляцией или Fog.

Fog запускает цепную реакцию с участием белков формина и GPCR, необходимых для контроля движения особых актиновых нитей, исходящих из дремлющих стволовых клеток. Воздействие формина на нити выводит целевые клетки из состояния покоя и побуждает их создавать новые нейроны с помощью белка GPCR. Эта цепочка процессов предшествует улучшению когнитивных способностей, социальных навыков и нормализации поведенческих реакций.

Сейчас исследователи планируют выяснить, задействованы ли аналогичные механизмы в развитии человеческого мозга. По мнению ученых, в будущем методика воздействия на спящие стволовые клетки мозга может стать основой для создания новых способов терапии аутизма, церебрального паралича, черепно-мозговых травм и старческого слабоумия.

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