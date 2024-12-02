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Врач рассказал, сколько кешью можно есть в день

Врач Морозов: в день взрослому можно есть не более 50 г кешью

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CreatoraLab/Shutterstock/FOTODOM

Взрослым рекомендуется употреблять не более 30-50 граммов кешью в день, рассказал «Газете.Ru» врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов.

«100 граммов кешью содержат примерно 550-600 ккал. Калорийность высокая, но она компенсируется богатым составом питательных веществ. Жиры в составе орехов (преимущественно ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, пальмитиновая, линолевая)) важны для сердечно-сосудистой системы. Они способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и риска атеросклероза. Кроме того, кешью — хороший источник растительного белка, необходимого для роста и регенерации тканей. Они также содержат 3,3 г клетчатки, способствующей правильному пищеварению и предотвращению запоров», — рассказал врач.

В орехе также содержатся витамин К (важен для свертываемости крови), витамин Е (поддержка для иммунитета), витамины группы В (необходимы для нервной системы и метаболизма), магний (важен для работы сердца и нервной системы), цинк (участвует в большинстве ферментативных процессов), железо (необходимо для образования гемоглобина) и другие.

«Регулярное употребление кешью в рекомендованных количествах будет полезно для сердца, нервной системы, иммунитета, костей и репродуктивной системы. Это следует из их состава. Однако в больших количествах они могут спровоцировать аллергию и ожирение. Кроме того, фитиновая кислота, которая содержится в них, снижает всасывание минералов, что минимизирует пользу орехов», — рассказал врач.

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