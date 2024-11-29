Врач рассказал, при какой форме деменции в разговоре возникают детские шутки

Сегодня выделяют несколько типов деменции, и все они отличаются друг от друга по симптоматике. Определить тип лечения важно, потому что есть потенциально обратимые формы деменции. Например, лобно-височный тип деменции может начаться с детских шуток, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-невролог Lahta Clinic Андрей Шкаровский.

«Лобно-височный тип деменции может сильно отличаться от «классических» форм нейрокогнитивных заболеваний, дебютируя с выраженных поведенческих и речевых расстройств, при относительно сохранной памяти. Пациент с таким заболеванием будет неряшливым, с бедным словарным запасом, в речи могут использоваться неуместные, «детские» шутки, ругательства. Критика к своему состоянию у такого человека будет снижена», – рассказал врач.

Деменция с тельцами Леви будет характеризоваться изменением выраженности симптомов в течение дня.

«Условно это может выглядеть так: утром пациент чувствует себя хорошо субъективно и по оценкам родственников, а в вечернее время симптомы когнитивного расстройства будут нарастать. Одним из классических проявлений болезни являются яркие истинные галлюцинации, которые могут также возникать в вечернее или ночное время», — отметил доктор.

Сосудистые когнитивные расстройства в большинстве случаев развиваются в относительно короткие сроки после нарушения мозгового кровообращения и симптомы будут четко соответствовать пораженному отделу головного мозга. Поэтому, по словам врача, сосудистая деменция может «маскироваться» почти под любую из известных форм нейрокогнитивных расстройств.

«Например, когнитивные расстройства при нормотензивной гидроцефалии (патологическое состояние, характеризующееся нарушением оттока ликвора в центральной нервной системе с последующим клинически значимым расширением желудочков мозга) будут напоминать таковые при болезни Альцгеймера, однако всегда сопровождаются нарушением работы тазовых органов и патологическим изменением походки», – заключил врач.

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