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Перечислены продукты, которые нельзя есть донору перед сдачей крови

Врач Трахтман: донору крови и плазмы нельзя есть шесть видов пищи

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За сутки до сдачи крови нужно отказаться от жирной, острой, копченой пищи, а также от молочных продуктов, яиц и спортивных коктейлей. Все эти продукты осложняют разделение крови на компоненты, рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Павел Трахтман.

«Среди разрешенных донору в день перед сдачей крови продуктов — овощи в любом виде, кроме жареных, каши и макароны без масла и молочных продуктов, фрукты (кроме цитрусовых, бананов, фиников и авокадо), хлеб и сдоба, отварные или приготовленные на пару мясо и рыба, морсы, компоты и сладкий чай. За 48 часов до процедуры нужно отказаться от алкоголя Это строгие рекомендации за сутки до сдачи крови», — рассказал врач.

Второй блок — это рекомендации, связанные с самочувствием донора. Утром перед процедурой важно правильно позавтракать, за 5-10 минут выпить чашку сладкого чая, а 48 часов после донации обильно питаться и пить больше жидкости.

«После сдачи 450 миллилитров крови организм теряет до 72 грамма белка, 350 миллилитров воды, 2 граммов жиров, 4 грамма полезных минеральных солей и 0,3 грамма железа. К счастью, наш организм устроен таким образом, что отлично умеет восстанавливать баланс, но донор может помочь ему с помощью правильного питания. Чтобы восполнить кровопотерю, в первую очередь, важно обеспечить поступление жидкости и минеральных веществ. Донорам рекомендуется обильное питье в течение 48 часов после процедуры. И конечно, организму требуется строительный материал, который он получает вместе со здоровой, содержащей все необходимые питательные вещества, пищей», – рассказал врач.

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