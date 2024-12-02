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Ученые узнали подробности столкновений континентов, породивших Альпы и Гималаи

EPSL: при формировании Гималаев разрушилось более 30% континентальной коры

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Depositphotos

Группа ученых из Университета Монаша и Австралийского национального университета выяснила, какими тектоническими процессами сопровождалось создание Гималаев и других горных систем. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Команда разработала теоретическую модель баланса массы и объема континентальной коры и сравнила количество укороченной коры с корой, которая утолщается по вертикали, выдавливается вбок и подвергается эрозии на поверхности при столкновении литосферных плит.

Исследовательская группа установила, что не менее 30% континентальной коры было потеряно в мантии во время формирования Гималайско-Тибетского плато. При создании гор Загрос на территории современных Ирана, Ирака и Турции разрушилось примерно 64% коры, а при рождении Альп — до 50%.

Ученые отметили, что подобные процессы происходили и раньше.

«Горные хребты, образовавшиеся в результате столкновений континентов, также формировались и в более ранние геологические периоды, особенно во время образования суперконтинентов, когда огромные континентальные массы объединялись.

Например, столкновение Восточной и Западной Гондваны создало огромный горный пояс, известный как Трансгондванские супергоры, около 500 млн лет назад», — уточнил ведущий автор исследования, доктор Цзыи Чжу.

Ранее ученые нашли следы сильнейшего древнего землетрясения, изменившего русло реки Ганг в Индии.

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