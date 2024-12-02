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Ученые решили проблему, мешающую создать квантовую сеть коммуникаций

OQ: решение проблемы «дневного шума» поможет создать глобальную квантовую сеть

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pixelparticle/Shutterstock/FOTODOM

Физики из Университета Хериот-Уотт в Шотландии разработали новый метод, который может устранить препятствия на пути создания глобальной сети квантовой связи. Новая разработка поможет справиться с так называемым «дневным шумом» — помехами, возникающими из-за солнечного света. Работа опубликована в журнале Optica Quantum.

Квантовая передача информации через спутники — это метод обеспечения безопасности передачи данных, который использует принципы квантовой физики для создания защищенных ключей шифрования. Он позволяет двум сторонам безопасно обмениваться секретными ключами для шифрования и расшифровки данных, обеспечивая высокий уровень защиты информации.

Данная технология лежит в основе создания глобальной квантовой сети, обеспечивающей возможность передачи данных с использованием квантовых битов (кубитов). Носителем данных в квантовой криптографии выступает фотон, в который кодируются биты информации. Однако так называемый «дневной шум» из-за солнечного света делает невозможной работу сети в дневное время и для ее надежной работы необходимо фильтровать помехи, вызванные солнечным светом.

В своем исследовании ученые предложили использовать альтернативное кодирование данных, чтобы решить эту проблему. Они выяснили, что с помощью временного и фазового кодирования можно продлить работу системы на четыре часа в день, включая утренние и вечерние часы, когда солнечный свет имеет низкую интенсивность и шум снижается.

Открытие позволит значительно расширить возможности спутниковой квантовой связи, обеспечивая круглосуточную работу квантовых коммуникаций. Ожидается, что экспериментальное подтверждение предложенного подхода будет получено в рамках запусков спутников в 2025 году.

Ранее ученые нашли новый способ создания мощного квантового компьютера.

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