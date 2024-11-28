Найден новый способ создания мощного квантового компьютера

Исследователи из Университета Мельбурна продемонстрировали новый способ построения масштабируемых массивов атомов в кремниевых устройствах, который может стать основой для квантовых компьютеров будущего. Работа опубликована в журнале Advanced Materials.

Квантовые компьютеры будут решать задачи, которые невозможно решить на классических суперкомпьютерах. Для реализации этих возможностей требуется создание квантовых процессоров с огромным числом кубитов — квантовых битов, способных хранить и обрабатывать информацию одновременно в состояниях «0» и «1» благодаря явлению суперпозиции.

Кремний, основной материал современной электроники, может сыграть ключевую роль в этом процессе. Исследователи уже давно используют в кремниевых чипах добавочные атомы, называемые допантами, для создания кубитов.

В новом исследовании, учёные показали, как создавать масштабируемые упорядоченные массивы допантных атомов в кремнии. Это возможно благодаря оборудованию кремниевых чипов крошечными электродами, которые фиксируют имплантацию каждого отдельного атома с высокой точностью.

Следующий шаг — создание квантового процессора, где атомные массивы будут интегрированы с необходимыми схемами для управления взаимодействиями кубитов.

Открытие прокладывает путь к созданию мощных квантовых компьютеров, которые смогут кардинально изменить области науки и технологий, от медицины до моделирования климата и оценки финансовых рисков.

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