Ученые узнали, как микробам удается уклоняться от антибиотиков

Испанские ученые из Барселонского института науки и технологий раскрыли механизм, с помощью которого бактерии защищаются от широко используемых антибиотиков. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда сосредоточилась на изучении кишечной палочки (Escherichia coli). Специалисты подвергли микроорганизм воздействию стрептомицина и касугамицина — распространенных антибактериальных препаратов.

Оба антибиотика нарушают способность бактерий производить новые белки, целенаправленно воздействуя на их рибосомы. Эти молекулярные структуры создают белки и сами состоят из белков и рибосомальной РНК.

Рибосомальная РНК часто модифицируется химическими метками, которые могут изменять форму и функцию рибосомы. Клетки используют эти метки для тонкой настройки производства белка.

Исследование показало, что в ответ на антибиотики E. coli начинает собирать новые рибосомы, которые немного отличаются от тех, которые производятся в нормальных условиях. В зависимости от того, какой антибиотик использовался, новые рибосомы не имели определенных меток. Метки были особенно утеряны в областях, где антибиотики прикрепляются и останавливают производство белка. Оказалось, что этот трюк сделал бактерии более устойчивыми к препаратам.

«E. coli изменяет свои молекулярные структуры с поразительной точностью и в реальном времени. Это скрытый и тонкий способ уклонения от лекарств», — отметила автор-корреспондент исследования доктор Ева Новоа.

Ученые рассчитывают, что их открытие поможет справиться с одним из крупнейших кризисов мирового здравоохранения.

Ранее исследователи научились уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии без использования лекарств и сложных химикатов.