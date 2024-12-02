Ученые рассказали, какая температура воздуха снижает рабочую продуктивность

Мужчины лучше справляются с некоторыми рабочими задачами, если температура воздуха в офисе не превышает 25°C. У женщин, в свою очередь, частично снижается работоспособность в таких условиях. Об этом изданию The Conversation рассказали научные сотрудники Университета Бонда.

По словам ученых, женщины, как правило, сильнее ощущают холод, чем мужчины. Это может оказывать влияние на их комфорт в офисной среде. Исследование 2021 года, в котором приняли участие более 38 тысяч человек, показало, что 38% респондентов были недовольны температурой в своих рабочих помещениях, при этом почти две трети из них составили женщины.

Как выяснилось, оптимальная температура для женщин в офисах часто на 1°C выше, чем для мужчин. В одном из исследований было установлено, что комфортная температура для женщин составляет 24°C, в то время как для мужчин — 23,2°C.

Температура в помещении также может влиять на продуктивность. Например, в более теплых помещениях (выше 25°C) мужчины хуже справляются с математическими и вербальными задачами, в то время как женщины испытывают трудности с ними при температуре ниже 25°C. Однако на эффективность выполнения других когнитивных задач температура не оказывает существенного влияния.

По словам Кристиана Моро, доцента кафедры естественных наук и медицины Университета Бонда, на температурные предпочтения влияют гормоны. Например, тестостерон (мужской половой гормон) способствует развитию мышц, которые выделяют тепло. Это позволяет мужчинам чувствовать себя комфортнее при более низких температурах. У женщин, в свою очередь, эстроген способствует большему отложению жира под кожей, что делает их чувствительными к холоду.

Также у женщин, как правило, более медленный обмен веществ по сравнению с мужчинами. Это означает, что первые выделяют меньше тепла и чаще испытывают холод при низких температурах.

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