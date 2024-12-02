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Площадь истощенных земель в мире превысила размер Антарктиды

The Guardian: деградация земель увеличивается на 1 млн кв. км в год

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Depositphotos

Деградация земель в мире происходит со скоростью 1 млн кв. км в год и подрывает усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Потсдамского института изучения климатических изменений.

Согласно его результатам, площадь земель, которые потеряли жизненно важные почвенные ресурсы и стали неплодородными, уже превышает площадь Антарктиды и составляет 15 млн кв. км. В докладе по итогам исследования авторы призывают срочно изменить курс, чтобы избежать нецелевого использования земель, которое угрожает способности Земли «поддерживать благополучие человека и окружающей среды».

«До недавнего времени экосистемы суши поглощали почти треть антропогенного загрязнения углекислым газом, даже при том, что эти выбросы увеличились вдвое. Но за последнее десятилетие способность деревьев и почвы поглощать избыток CO₂ сократилась на 20% из-за вырубки лесов и изменения климата», — отмечается в тексте исследования.

Ученые пришли к выводу, что это связано прежде всего с неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства, из-за которых было утрачено 80% лесов. В краткосрочной перспективе интенсивное использование химических веществ, пестицидов и отвода воды кажется более прибыльным, но в действительности такие методы снижают урожайность и ухудшают качество еды. Кроме того, все чаще это приводит к опустыниванию и пылевым бурям.

Ранее в ООН предупредили о риске появления пустынь в Южной Европе.

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