Ученые узнали, каким было общество первых земледельцев Европы

Международная группа ученых из Австрии и США изучила общество первых земледельческих сообществ Центральной Европы, возникших более 8 тыс. лет назад в эпоху раннего неолита. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Расширение сельского хозяйства в Центральной Европе произошло в шестом тысячелетии до нашей эры. В течение нескольких поколений земледельцы из Балканского региона распространились вниз по долине Дуная на территорию современной Франции и на восток на территории современной Венгрии и Украины.

Культурные следы земледельцев однородны по всей этой области и простираются на тысячи километров, однако отсутствие генетических данных по нескольким семьям затрудняло понимание того, как жили эти общины.

В новом исследовании специалисты сосредоточились на изучении представителей так называемой культуры линейно-ленточной керамики (КЛЛК), получивший такое название за характерные орнаменты на глиняной посуде.

Команда проанализировала данные исследований костей, радиоуглеродное датирование, известные захоронения и данные о питании.

Ученые обнаружили, что представители КЛЛК на протяжении многих поколений жили в условиях социального равенства. На это указывают одинаковая пища, места обитания, погребальный инвентарь и способы погребения. Кроме того, по всей видимости, в обществе КЛЛК не было стратификации по признаку происхождения, понимаемого как доступ к различным ресурсам или пространству.

Культура линейно-ленточной керамики исчезла около 4000 года до нашей эры по неизвестным причинам. Археологи считают, что это могло произойти из-за масштабного социального и экономического кризиса, сопровождавшегося эпизодами массового насилия.

Ранее ученые выяснили причины краха первых мегапоселений человечества.