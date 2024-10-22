Ученые узнали причину коллапса первых мегапоселений человека

Американские ученые из Университета Теннесси узнали причину коллапса первых крупных поселений человечества. По словам специалистов, люди оставляли древние деревни из-за эпидемий болезней, передававшихся от животных человеку. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Royal Society Interface (RSIF).

Команда проанализировала археологические данные из Чатал-Хююка, расположенного на территории современной Турции. Она считается старейшим в мире большим поселением земледельцев, чей возраст составляет более 9000 лет. Дома в Чатал-Хююке располагались так плотно друг к другу, что жильцы попадали в них по лестнице через люк на крыше.

На протяжении столетий жители Чатал-Хююка пасли овец и крупный рогатый скот, выращивали ячмень и делали сыр. Но к 6000 году до нашей эры поселение оказалось заброшено. Другие крупные земледельческие популяции региона также рассеялись, и кочевое скотоводство стало более распространенным. У сохранившихся популяций глинобитные дома стали отдельными.

Как показал анализ ДНК в найденных при раскопках Чатал-Хююка человеческих костях, среди его населения были распространены туберкулез, сальмонеллез и другие бактериальные инфекции, передававшиеся от животных людям.

Если предположить, что заразность и вирулентность неолитических болезней увеличивались со временем, то плотные поселения, такие как Чатал-Хююк, могли достичь переломного момента, когда последствия болезней перевесили преимущества тесного проживания.

Около 4000 года до нашей эры крупные городские популяции вновь возникли в поселениях трипольской культуры. Их планировка отличалась от агломерации Чатал-Хююка: сотни деревянных двухэтажных домов были равномерно распределены в концентрических овалов.

Как показало моделирование, такое расположение жилья снижало риск эпидемий, которые могли уничтожить все население деревни. Кроме того, отдельно стоящие дома жертв инфекции можно было сжечь, обезопасив уцелевших поселенцев.

Ранее на Сицилии археологи нашли богатую деревню времен Римской империи.