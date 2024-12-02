Древние китайцы приносили шелк в жертву богам, выяснили ученые

Группа ученых из Китайского национального музея шелка и Сычуаньского научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии подтвердили использование шелка в ритуалах жертвоприношения цивилизацией бронзового века в бассейне реки Янцзы. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

На месте раскопок Саньсиндуй в восьми жертвенных ямах, датируемых поздней династией Шан (1600–1100 гг. до н. э.), археологи обнаружили слои пепла и артефактов из нефрита и бронзы.

Среди них была найдена особая бронзовая «сетчатая посуда» со вкраплениями нефрита и следами ткани, что побудило исследователей выяснить, был ли среди остатков шелк.

Специалисты извлекли образцы из минерализованных остатков материи и пепла жертвенной ямы. Тестирование подтвердило наличие фиброина шелка в пробах. Морфологическое наблюдение показало, что волокна имели гладкое треугольное поперечное сечение, характерное для шелковых прядей.

Протеомный анализ выявил тяжелую цепь фиброина (белок P05790) как в археологических образцах, так и в образцах смоделированной почвы, подтвердив идентичность материала как шелка.

Кроме того, ученым удалось идентифицировать шелк тутового дерева (Bombyx mori) как использованный материал, показав, что шелководство (разведение шелка) включало выращивание тутовых деревьев для кормления шелкопрядов, что подтвердило исторические свидетельства.

Полный анализ показал, что ткани, найденные в ямах Саньсиндуй, включали шелк, а остатки шелка частично сохранились благодаря процессам минерализации, которым способствовали ионы меди, выделявшиеся из бронзовых артефактов.

Шелковые следы были обнаружены обернутыми вокруг нефритовых артефактов и покрывающими бронзовые сетчатые изделия, что предполагает их использование в ритуальных контекстах.

Исследователи считают, что шелк использовался в качестве «материального носителя» в религиозных церемониях для общения между Небом и Землей, что соответствует историческим записям об использовании шелка для жертвенной храмовой одежды и ритуалов в Древнем Китае. Открытия Саньсиндуй также дают представление о ранних методах выращивания шелка в регионе.

Ранее ученые нашли крупнейшего нефритового дракона культуры Хуншань в Китае.