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Археологи нашли крупнейшего нефритового дракона культуры Хуншань

Arkeonews: в Китае нашли крупнейшего нефритового дракона культуры Хуншань

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Chadchai Krisadapong/Shutterstock/FOTODOM

Археологи нашли крупнейшего нефритового дракона древнекитайской культуры Хуншань. Об этом сообщает Arkeonews.

Культура Хуншань существовала примерно с 3500 по 2500 г. до н.э. на территории Северного Китая. Представители этой культуры вырезали из нефрита скульптуры фантастических животных. 13 сентября на пресс-конференции китайские археологи сообщили, что нашли крупнейшего нефритового дракона культуры Хуншань длиной 15,8 см, шириной 9,5 см и толщиной 3 см.

Артефакт нашли в гробнице, сочетающей стили южного и северного Китая. Также здесь обнаружили более сотни других предметов.

До этого в китайском зоопарке нашли хорошо сохранившуюся гробницу супружеской пары. На участке, где было сделано открытие, гробницы строили в разные периоды на протяжении двух тысяч лет. Гробница оказалась крупнейшей и лучше всего сохранившейся гробницей династии Восточная Цзинь из всех, когда-либо найденных в городе Гуанчжоу.

Ранее в Китае нашли другую гробницу со множеством реликвий возрастом 2200 лет.

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