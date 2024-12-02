Ученые нашли гуманную альтернативу испытаниям лекарств на животных

Международная группа ученых из Китая и Великобритании разработала новый метод трехмерной печати крошечных кровеносных структур человека. В перспективе это поможет отказаться от использования животных для тестирования лекарств. Исследование опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie (AnCh).

Новый метод, получивший название PRINCESS (стратегия печати вживленных клеток), использует в качестве биосмазки особый тип ДНК-гидрогеля, что позволяет успешно напечатать самую маленькую на сегодня микрососудистую сеть диаметром до 70 микрометров (мкм), что тоньше человеческого волоса (80–110 мкм).

По словам авторов разработки, внедрение их модели обусловлено не только соображениями гуманности, но более высокой эффективностью и точностью исследований.

«Тестирование на животных не всегда служит хорошим предиктором реакции человека на препарат, поэтому необходимо разработать более реалистичный механизм тестирования на людях, и микрососуды будут его ключевым аспектом», — отметил соавтор исследования, профессор Уильям Шоу из Университета Стратклайда в Великобритании.

Специалисты считают, что их открытие также позволит добиться прорывов в регенеративной медицине.

Ранее российские ученые создали новую технологию печати каркасов для сердечных сосудов.