В России разработали технологию 3D-печати каркасов для сердечных сосудов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новую технологию создания стентов для коронарных сосудов сердца с помощью 3D-печати. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

Стенты представляют собой трехмерные металлические каркасы, которые устанавливаются в просвет сосуда в месте его сужения. Конструкции восстанавливают кровоток и уменьшают риск осложнений.

Последние 10 лет сердечно-сосудистые стенты создают при помощи технологии лазерной резки, однако все более востребованным становится метод селективного лазерного плавления, поскольку он позволяет печатать персонализированные изделия со сложной структурой из металла, уточнили в Пермском Политехе.

В ходе исследования специалисты спроектировали модель будущего импланта из сплава кобальта и хрома. Материалы выбрали за их гипоаллергенность, прочность и безопасность для организма.

На втором этапе политехники приступили к изготовлению стента селективным лазерным плавлением с учетом тех значений, которые были рассчитаны ранее.

«По результатам эксперимента мы определили наиболее оптимальные параметры печати. Учитывались время экспозиции (как долго изделие будет подвергаться лазерному излучению принтера), расстояние от одной точки засветки до другой и мощность лазера принтера. Самыми подходящими режимами стали 40 микросекунд при 15 микрометрах, а также 60 микросекунд при 10 микрометрах – все это на мощности 40 или 42,5 Вт», – отметила доцент кафедры «Инновационные технологии машиностроения», ведущий научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ Полина Килина.

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