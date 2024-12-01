Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученая рассказала, к чему может привести использование грязных полотенец

The Conversation: несвежие полотенца служат рассадником бактерий и плесени

close
Pexels

Контакт с микробами и плесенью на нестиранных полотенцах и простынях может вызвать астму, аллергическое раздражение и кожные инфекции. Об этом изданию The Conversation рассказала доктор Риети Вентер, биохимик и заведующая кафедрой микробиологии Университета Южной Австралии.

По словам эксперта, полотенца и постельное белье требуют разного подхода к стирке, так как выполняют различные функции. Полотенца, по мнению специалиста, следует стирать гораздо чаще — в идеале раз в три-четыре дня, в то время как постельное белье нужно очищать раз в одну-две недели.

После использования полотенца на его поверхности оседают тысячи клеток кожи, микробы и различные загрязнения. Поскольку полотенца после душа или ванны часто остаются влажными, они становятся отличной средой для размножения бактерий и плесени.

Влажные полотенца могут вызывать неприятный запах и стать причиной кожных заболеваний, аллергий или даже астмы. Чтобы избежать этого, Вентер рекомендует стирать полотенца при высокой температуре (около 65°C), что поможет уничтожить большинство микробов. Для экономии электроэнергии можно выставить более низкую температуру и добавить в воду для стирки стакан уксуса — он эффективно борется с микробами и предотвращает появление запахов.

Что касается постельного белья, то частота его стирки зависит от нескольких факторов, включая гигиену перед сном. По словам Вентер, наволочки, одеяла и простыни нужно стирать чаще людям, которые по вечерам принимают душ и моют голову. Однако в большинстве случаев достаточно стирать постельное белье раз в неделю или раз в две недели.

Ранее ученые выяснили, что микробы на зубных щетках и душевых лейках полезны для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами