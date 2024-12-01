Ученая рассказала, к чему может привести использование грязных полотенец

Контакт с микробами и плесенью на нестиранных полотенцах и простынях может вызвать астму, аллергическое раздражение и кожные инфекции. Об этом изданию The Conversation рассказала доктор Риети Вентер, биохимик и заведующая кафедрой микробиологии Университета Южной Австралии.

По словам эксперта, полотенца и постельное белье требуют разного подхода к стирке, так как выполняют различные функции. Полотенца, по мнению специалиста, следует стирать гораздо чаще — в идеале раз в три-четыре дня, в то время как постельное белье нужно очищать раз в одну-две недели.

После использования полотенца на его поверхности оседают тысячи клеток кожи, микробы и различные загрязнения. Поскольку полотенца после душа или ванны часто остаются влажными, они становятся отличной средой для размножения бактерий и плесени.

Влажные полотенца могут вызывать неприятный запах и стать причиной кожных заболеваний, аллергий или даже астмы. Чтобы избежать этого, Вентер рекомендует стирать полотенца при высокой температуре (около 65°C), что поможет уничтожить большинство микробов. Для экономии электроэнергии можно выставить более низкую температуру и добавить в воду для стирки стакан уксуса — он эффективно борется с микробами и предотвращает появление запахов.

Что касается постельного белья, то частота его стирки зависит от нескольких факторов, включая гигиену перед сном. По словам Вентер, наволочки, одеяла и простыни нужно стирать чаще людям, которые по вечерам принимают душ и моют голову. Однако в большинстве случаев достаточно стирать постельное белье раз в неделю или раз в две недели.

Ранее ученые выяснили, что микробы на зубных щетках и душевых лейках полезны для здоровья.