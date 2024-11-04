Микробы на зубных щетках и душевых лейках полезны для здоровья, выяснили ученые

Ученые Университета Колорадо в Боулдере установили, что на зубных щетках и душевых лейках присутствуют бактерии, укрепляющие полость рта и иммунитет человека. Об этом сообщает издание Science Daily.

Ученые проанализировали микробиом (сообщество микроорганизмов) на поверхностях леек и щеток для чистки зубов в домах жителей США. Они обнаружили, что бактерии на этих предметах повседневного обихода помогают организму противостоять различным заболеваниям и поддерживают здоровый баланс микрофлоры на коже.

Кроме того, ученые установили, что на зубных щетках живут полезные микроорганизмы, которые способствуют поддержанию здоровья полости рта. Эти микроорганизмы вырабатывают вещества, способные препятствовать развитию кариеса и других стоматологических заболеваний.

Результаты исследования подчеркивают, что чрезмерная стерилизация предметов личной гигиены может быть вредной для здоровья. Для нормального функционирования организма и поддержания иммунитета важно умеренное количество определенных видов бактерий.

Эксперты рекомендуют избегать использования агрессивных антибактериальных средств для очистки душевых леек и зубных щеток. Вместо этого достаточно промывать их теплой водой и менять по мере износа, чтобы не нарушать естественный баланс полезной микрофлоры.

Ранее ученые научились «поджаривать» вредные бактерии в организме с помощью золотых радиаторов.