Названо неожиданное полезное свойство кленового сиропа

Ученые из Университета Лаваля (Канада) в составе научного коллектива установили, что замена рафинированного сахара кленовым сиропом снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает состояние кишечника. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition (JN).

В исследовании приняли участие 42 канадских добровольца в возрасте от 18 до 75 лет, с хорошим здоровьем и ИМТ от 23 до 40 (от нормы до ожирения III степени). Участники заменяли 5% потребляемых ежедневно калорий (что соответствует двум столовым ложкам) из рафинированного сахара на канадский кленовый сироп или имитацию сиропа из сахарозы.

Каждый этап эксперимента длился восемь недель. При этом участники переходили от употребления кленового сиропа к варианту с сахарозой после четырехнедельного перерыва.

По истечении двух экспериментальных периодов ученые брали у испытуемых кровь для оценки толерантности к глюкозе. Вторичные обследования отслеживали изменения липидного профиля крови, кровяного давления, состава жира в организме и состава кишечной микробиоты.

Результаты показали, что участники, употреблявшие чистый кленовый сироп, продемонстрировали лучшую восприимчивость к глюкозе по сравнению с теми, кто использовал сироп из сахарозы в качестве подсластителя. К тому же, у первых значительно (на 2,72 мм рт. ст.) снизилось систолическое артериальное давление. По словам ученых, снижение давления достоверно защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в группе с кленовым сиропом была отмечена значительная потеря висцерального жира (жира в брюшной полости), в отличие от увеличения жировой массы в группе с сахарозой. Исследование также выявило положительное влияние продукта на кишечную микробиоту: уровень потенциально вредных бактерий, таких как Klebsiella и Bacteroides pectinophilus, снизился, а количество полезных бактерий, таких как Lactocaseibacillus casei и Clostridium beijerinckii, увеличилось.

Ранее была названа новая потенциальная опасность заменителей сахара.