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Названа новая потенциальная опасность заменителей сахара

Nutrients: потребление подсластителей ускоряет усвоение сахара в кишечнике

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Ученые из Университета Аделаиды установили, что искусственные подсластители не повышают уровень глюкозы в крови, но ускоряют всасывание настоящего сахара в кишечнике. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе двухнедельного эксперимента на мышах ученые исследовали, как некалорийные подсластители (сукралоза и ацесульфам-К) взаимодействуют с рецепторами сладкого вкуса в кишечнике. Также они проверили, могут ли такие низкокалорийные альтернативы воздействовать на кишечные бактерии, влияющие на усвоение сахара.

Результаты показали, что животные, получавшие подсластители, усваивали настоящий сахар быстрее вне зависимости от функционирования кишечных бактерий. Однако, несмотря на изменения в усвоении сахара, уровень глюкозы в крови животных не менялся.

Исследователи отметили, что мнение о метаболической инертности (сниженном влиянии на обмен веществ) подсластителей может быть ошибочным. Ученые предупредили, что чрезмерное потребление некалорийных заменителей приводит к изменениям в механизмах переработки сахара, что может неоднозначно сказаться на здоровье и пищевых привычках. Этот факт важно учитывать при разработке рекомендаций по питанию.

Ранее были названы «полезные» продукты, в которых скрывается много жиров и сахара.

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