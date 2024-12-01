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Ученая рассказала, почему дети засовывают в нос мелкие предметы

The Conversation: дети суют в нос мелкие предметы из-за любопытства

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Markus Lange/Global Look Press

Маленькие дети засовывают в нос мелкие предметы из-за сильного любопытства, стремления подражать другим и неспособности осознавать риски в раннем возрасте. Об этом изданию The Conversation рассказала Анна Джирарди, логопед и научный сотрудник Центра медицинских исследований Университета Южного Квинсленда.

По словам Джирарди, дети от природы любопытны. В первые годы жизни они исследуют окружающую среду с помощью органов чувств. Дети трогают предметы, пробуют их на вкус, нюхают, слушают и осматривают все вокруг. Это естественная часть их развития и важный способ познания мира. Это здоровое любопытство иногда приводит к тому, что дети иногда используют предметы не по назначению, например, проглатывают их или засовывают в нос.

Маленькие дети также часто подражают тому, что видят. Многочисленные исследования показали, что подражание играет важную роль в развитии ребенка. Это активирует определенные важные нейронные пути в мозге. Подражание особенно важно при обучении языку, а также при освоении двигательных навыков, таких как ходьба, хлопки, ловля мяча, махание рукой и письмо.

Родители малышей часто замечают, что младшие дети копируют фразы или жесты старших братьев и сестер или их самих. Когда взрослые подносят к лицу различные предметы (например, губную помаду или салфетки), дети часто решают сымитировать подобные жесты, что может привести к неожиданным последствиям. Маленькие яркие предметы, вещи с интересной текстурой или предметы, напоминающие еду, особенно привлекательны для малышей.

Джирарди добавила, что когнитивные способности маленьких детей недостаточно развиты для того, чтобы оценивать риски и последствия определенных действий. Это может увеличить риск неумышленного причинения вреда своему здоровью.

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