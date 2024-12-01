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Ученые узнали глубину закисления мирового океана из-за выбросов углерода

SciAdv: закисление океанов Земли достигло глубины 1,5 километра

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Nic Bothma/Reuters

Швейцарские ученые-экологи из Института биогеохимии и динамики загрязняющих веществ Высшей технической школы Цюриха построили 3D-модель мирового океана и его течений, чтобы больше узнать о закислении морских вод из-за атмосферных выбросов углекислого газа. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Предыдущие изыскания показали, что насыщение атмосферы углеродом не только способствует парниковому эффекту, но и делает мировой океан более кислым. Этот процесс угрожает благополучию кораллов и других морских существ.

В новом исследовании специалисты использовали стандартную модель океана, добавив в нее оценки углекислого газа за 1800, 1994, 2004 и 2014 годов. Они также использовали три основные характеристики закисления воды: концентрации протонов, уровни pH и насыщение аргонитом. Это позволило модели рассчитать содержание углекислоты в воде на разных глубинах с течением времени.

Экологи обнаружили, что за изученный период зона закисления достигла средней глубины 1000 метров, а в отдельных случаях показатель составил 1500 метров.

Исследователи отмечают, что по мере того, как закисление продвигается все глубже, все больше морских существ будут затронуты. Например, крылоногие моллюски могут оказаться в наибольшей опасности, поскольку их панцири состоят из кальция, который растворяется в более кислой воде.

Ранее ученые выяснили, что мировой океан может стать слишком кислым для жизни.

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