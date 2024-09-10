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Погодные бедствия в мире резко усилятся в ближайшие десятилетия, предупредили ученые

NatGeo: около 70% населения Земли столкнутся с экстремальной погодой к 2040 году

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NASA

Группа ученых из Центра международных климатических исследований CICERO при поддержке специалистов из Университета Рединга в США выяснили, что в ближайшие 20 лет на Земле резко усилятся климатические катаклизмы. Они могут затронуть до 70% человечества. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Команда использовала большие климатические модели, показавшие, что в следующие два десятилетия в тропических и субтропических регионах значительно поднимутся средние температуры.

Быстрые изменения климата увеличивают риск беспрецедентных условий и стихийных бедствий, отметили специалисты. Например, волны тепла могут повредить здоровью людей и скота, стресс для экосистем, снижение урожайности сельского хозяйства, трудности с охлаждением электростанций и нарушение работы транспорта.

Также экстремальные осадки способны привести к наводнениям и повреждению жилья, инфраструктуры, сельскохозяйственных культур и экосистем, усилению эрозии и снижению качества воды.

Ученые подчеркнули, что даже в наилучшем сценарии при значительном сокращении парниковых выбросов опасные погодные условия затронут 1,5 млрд человек, или 20% населения Земли.

Ранее климатологи заявили об «экзистенциальной угрозе» для жизни на Земле.

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