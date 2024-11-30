ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекращает сотрудничество с Научно-исследовательскими институтами (НИИ) из России и Белоруссии. Об этом сообщает портал Swissinfo.

«Решение стран-участниц Организации прекратить кооперацию с Минском и Москвой затронет прежде всего сотрудничество с российскими научными институтами», — говорится в сообщении.

С российскими НИИ связаны около 350 ученых, сотрудничавших с ЦЕРН. Отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, не связанным с российскими НИИ, будут продолжены.

Помощник президента России Андрей Фурсенко ранее заявил, что зарубежные ученые не хотели исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований, при голосовании не хватило одного голоса в пользу России.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией в области физики высоких энергий. В организацию входят 20 государств.

Ранее российским ученым предложили работать под «нейтральным флагом».