Ученые объяснили долетевшую до Земли ударную волну «галактическим каннибализмом»

Столкновение галактик в группе Квинтет Стефана, вызвавшее ударную волну, достигшую Земли, является обычным взаимодействием галактик. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

«Можно называть его столкновением галактик или галактическим каннибализмом, потому что галактики поглощают друг дружку и рождаются новые галактики большего размера», — сказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

При этом, по его словам, ударная волна от такого столкновения галактик не может дойти до Земли.

В произошедшем нет ничего экстраординарного, это естественные процессы, отметил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов, указав, что скорость этой волны не является высокой — 800 км в секунду. В пример он привел солнечный ветер от Солнца, который имеет скорость от 300 до 1000 км в секунду.

Доктор физико-математических наук, исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин назвал наблюдение ударной волны межгалактического масштаба с выбросом вещества на скоростях, сравнимых со скоростью света, уникальным событием. По его мнению, оно даст пищу теоретикам на годы вперед.

22 ноября журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society сообщил, что ударная звуковая волна от столкновения группы галактик под названием Квинтет Стефана достигла Земли. В исследовании говорилось, что это одно из наиболее мощных воздействий на планету со стороны космического пространства за все время наблюдений.

Ранее телескоп «Хаббл» запечатлел редкое «ожерелье» из дюжины галактик.