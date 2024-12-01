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Ученые раскрыли тайну беспрецедентного мора слонов в Африке

STE: 350 африканских слонов стали жертвами токсичных водорослей в Ботсване

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Elephant Nature Park/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британские ученые выяснили причину, погубившую 350 африканских слонов в Ботсване в 2020 году. Ей оказалось аномальное цветение токсичных водорослей, вызванное изменением климата. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Туши слонов были впервые замечены в северо-восточном секторе дельты реки Окаванго в стране в период с мая по июнь 2020 года. Осмотр показал, что животные не были жертвами браконьеров.

Одной из предполагаемых причин случившегося назывались токсины, вырабатываемые водорослями. Однако эти доводы не сочли убедительными из-за отсутствия доказательств. Ученые не смогли вовремя собрать образцы из-за действовавших на тот момент ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Кроме того, в том же году в соседнем Зимбабве сильная бактериальная инфекция погубила 25 слонов, из-за чего версию с отравлением водорослями вновь подвергли сомнению.

В новом докладе исследователи доказали, что причиной падежа слонов в Ботсване все же были водорослевые токсины. Ученые объединили спутниковые данные и пространственный анализ, изучив связь между примерно 3000 водопоями и местами обитания отравившихся слонов.

Анализ показал, что в 2020 году в водоемах около туш наблюдались повышенные концентрации сине-зеленых водорослей и повторяющиеся случаи цветения по сравнению с предыдущими годами, особенно в период, связанный с массовым падежом.

Команда также показала, что разложившиеся туши слонов были более распространены по ландшафту, чем свежие туши, что указывает на то, что потери слонов в 2020 году отличалась от типичных закономерностей смертности этих зверей.

По оценкам, после употребления воды слоны проходили в среднем 16,5 км от токсичных водоемов и уходили из жизни в течение примерно 88 часов после воздействия.

Команда считает, что переход от очень засушливого 2019 года — самого засушливого года за последние десятилетия в регионе — к чрезвычайно влажному 2020 году мог привести к подъему значительного количества отложений и питательных веществ из почвы, что способствовало беспрецедентному росту водорослей.

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