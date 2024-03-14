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Биологи узнали причину мора тысяч китов в Тихом океане

RSOS: волна тепла сократила популяцию горбатых китов в Тихом океана на 20%

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Global Look Press

Международная группа ученых из Австралии, России, Филиппин, Мексики, США, Канады и других стран установила причину, которая погубила около 7 тыс. горбатых китов в северной части Тихого океана. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Биологи с помощью искусственного интеллекта (ИИ) проанализировали данные о популяциях морских млекопитающих за последние 20 лет и выяснили, что сокращение численности горбатых китов в регионе на 20% совпало с морской волной тепла в 2012-2021 годах.

В 2013 году температура океана оказалась на 5,6°C выше средней. Зона аномальной жары накрыла площадь в 4 млн квадратных километров.

Волна тепла продолжалась в течение трех лет, вызывая цветение токсичных водорослей, изменения в распределении видов рыб, бесчисленные сбои в коммерческом рыболовстве и убыль морских обитателей. Северо-восточная часть Тихого океана вернулась к более прохладным условиям лишь в конце 2016 года.

По словам исследователей, резкое потепление воды лишило горбатых китов пищи, из-за чего их популяция на севере Тихого океана сократилась с  33 488 до 26 662 особей.

Ранее ученые впервые пообщались с китом на его языке.

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